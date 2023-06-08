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Песков рассказал, поедет ли Путин на затопленную Херсонщину и цинично соврал о "помощи" пострадавшим

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Песков рассказал, поедет ли Путин на затопленную Херсонщину и цинично соврал о "помощи" пострадавшим

Диктатор Путин боится ехать на оккупированную Херсонщину. / Фото: Associated Press

Российский диктатор не хочет ехать на оккупированную Херсонскую область, где армия террористов РФ подорвала Каховскую ГЭС.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует ехать на оккупированную часть Херсонщины, тонущую после того, как российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. Он также цинично соврал, что оккупационные власти "помогают" людям из подтопленных регионов.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Спикер диктатора заявил, что Путин не приедет на затопленную Херсонщину, страдающую после теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС. Также он цинично соврал о том, что гауляйтеры Херсонщины и оккупанты "помогают" пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС.

Песков придумал фейк об "обстрелах" со стороны Украины.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Также по данным МВД, в четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские террористы совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек. Под обстрел также попал главный раввин Украины.

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Дата публикации
Просмотры
604
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