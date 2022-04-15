Песков рассказал, поедет ли Путин в Крым посмотреть на то, как затонул крейсер "Москва"

Песков рассказал, поедет ли Путин в Крым посмотреть на то, как затонул крейсер "Москва"

Песков заявил, что в Крым поедут только военные.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует ехать в оккупированный Крым.

Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы пропагандистов, заявил, что Путин не планирует визит в оккупированный Крым из-за того, что в Черном море затонул крейсер "Москва".

Пресссекретарь диктатора добавил, что этим "вопросом должны заниматься военные".

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

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