Дмитрий Песков высказался о так называемых переговорах про мир с Украиной.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал очередное заявление о "мирных" переговорах с Украиной.

Его заявления цитируют пропагандистские СМИ РФ.

Так, Песков сказал, что "обсуждение мира в Украине без РФ не имеет смысла".

По его словам, встреча стран по формуле президента Украины Владимира Зеленского — "разговор ради разговора, поскольку РФ там не участвует".

"Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой, это абсурдная ситуация... Москва за решение украинского вопроса мирным путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины РФ выполняет свои цели через СВО ", — говорится в заявлении Пескова.

Напомним, руководитель Офиса президента Ермак подчеркнул, что действующая власть Украины не пойдут на заморозку конфликта и будет держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что любое "замораживание" войны для якобы переговоров диктатор России Владимир Путин использует для усиления своей оккупационной армии, чтобы еще раз атаковать Украину.

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