Песков выдал новый бред: "РФ и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с коллективным Западом фактически заморожены и находятся в стадии конфронтации.
Невыполнение Минских соглашений другими участниками стало предтечей "специальной военной операции" в Украине.
Об этом сегодня, 11 декабря, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях. Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это не нужно", – цитирует его пропагандистское агентство ТАСС.
Также он подчеркнул, что Европа "дошла до абсурда" в желании не зависеть от российского газа. В то же время, по словам Пескова, она была привязана к поставкам американского СПГ.
Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.
После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.
Впоследствии Путин признал, что Россия атакует ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Диктатор объяснил эти атаки тем, что Украина повредила Крымский мост и не дала воду в оккупированный Донецк.
А перед этим Дмитрий Песков прибег к прямому шантажу Украины, заявив, что все возможные страдания населения Украины прекратятся, если Киев выполнит требования Москвы.
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