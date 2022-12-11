Песков выдал новый бред: "РФ и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с коллективным Западом фактически заморожены и находятся в стадии конфронтации.

Невыполнение Минских соглашений другими участниками стало предтечей "специальной военной операции" в Украине.

Об этом сегодня, 11 декабря, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях. Страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию, но ей это не нужно", – цитирует его пропагандистское агентство ТАСС.

Также он подчеркнул, что Европа "дошла до абсурда" в желании не зависеть от российского газа. В то же время, по словам Пескова, она была привязана к поставкам американского СПГ.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

Впоследствии Путин признал, что Россия атакует ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Диктатор объяснил эти атаки тем, что Украина повредила Крымский мост и не дала воду в оккупированный Донецк.

А перед этим Дмитрий Песков прибег к прямому шантажу Украины, заявив, что все возможные страдания населения Украины прекратятся, если Киев выполнит требования Москвы.

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