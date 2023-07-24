Песков заявил, что Россия не наносила удар по Спасо-Преображенскому собору: "Антиракеты" разрушили храм

В Кремле уверяют, что не обстреливают исторические памятки.
Россия традиционно открещивается от террористических ракетных атак, которыми она наносит удары, в частности, по Одессе. Обстрел Спасо-Преображенского собора там называют "ложью".
Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, "российские войска не наносят ударов по храмам".
"Там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — заявил Песков.
Напомним, что российские террористы ночью 24 июля пытались атаковать портовую инфраструктуру реки Дунай в Одесской области.
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