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Песков заявил, что у США нет данных о потерях России на войне

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Песков заявил, что у США нет данных о потерях России на войне

Потери России на войне / Фото: Associated Press

Песков утверждает, что у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры.

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у Белого дома нет достоверных сведений о потерях России в войне против Украины.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Песков утверждает, что у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры.

"Цифры взяты с потолка абсолютно. У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентировать только на те цифры, которые своевременно публикует Министерство обороны РФ", — заявил он.

Напомним, в США заявили, что с декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
76
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