Песня из бомбоубежища: пение маленькой киевлянки Амелии в подвале услышал весь мир

Девочка исполнила песенку из мультика "Ледяное сердце", чтобы поддержать и развлечь других детей в подвале столичной школы.

Песня из бомбоубежища, зазвучавшая на весь мир. Маленькая киевлянка Амелия попала на обложку британской газеты Sun и получила предложения о сотрудничестве от голливудских продюсеров после того, как сетью разошлось видео ее пения в подвале.

Чувствует ли Амелия себя звездой и приняла ли предложение из Голливуда — расспросила корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

24 февраля в пять утра Лиля и Роман проснулись от звуков взрывов и шума соседей. Но поняли все окончательно, только когда учителя их детей написали, что школа будет работать только как бомбоубежище. Дальше была страшная неделя с детьми, старшим Мишей и младшей Амели, в школьном подвале, забитом, как рукавичка. Спасло то, что вместе с ними там прятались одноклассники детей и учительница Амели из продленного дня, Марта. Именно она взяла на себя заботу о детях. И когда из уголка, где собрались дети, раздалось пение, Лиля и Роман даже не обратили внимание.

А дальше началось что-то невероятное. Тысячи просмотров и перепостов видео с пением в соцсетях. Фото Амелии – на обложке газеты Sun. Видео из школьного подвала перепощивает актриса Идина Мензел – исполнительница песни Лет ит гоу в мультике "Хрустальное сердце". А голливудские продюсеры говорят о сотрудничестве с Амели после войны.

Но пока неизвестно, когда Амели увидится с родителями. Несколько дней назад девочка уехала вместе со старшим братиком и бабушкой.