Песня "Наше небо" трогает душу: дети – финалисты телепроектов со всей Украины спели вместе (видео)

Идея проекта принадлежит Екатерине Комар, композитору и автору песни Мир без войны, которая уже в 2014 году объединила детей со всего мира.

Проект #НашеНебо – это коллаборация талантливых детей, настоящих "воинов света" со всех уголков Украины: Киева, Одессы, Харькова, Ровно, Бучи, Винницы, Каменец-Подольска, Кривого Рога, Южноукоаинская, Николаева, Белой Церкви, Кременчуга США, написала Елена Усенко – финалистка Детского Евровидения-2021.

Она выложила новый клип на песню "Наше небо", в которой голоса украинских детей поют в унисон.

"Каждый из них хочет жить в мирной и свободной Украине, иметь достойное будущее, учиться, влюбляться, мечтать, развиваться и приумножать все самое лучшее, что есть в нашей Родине", – написала певица.

Юные звезды, исполнившие трогательную композицию являются лидерами мнений и представителями Украины на Junior Eurovision, финалистами телевизионных проектов "Голос.Діти", "Україна Має Талант", "Співають всі", "Чорноморські ігри" и другие.

Идея проекта принадлежит Екатерине Комар, композитору и автору песни "Мир без войны", которая уже в 2014 году объединила детей со всего мира.

Вот они – исполнители и воины света:

Гарик и Маричка Кириченко – г.Киев @harry.marichka

Группа «Open kids» — Украина/США @open_kids

Елена Усенко — г.Белая Церковь @ellen_usenko

Оля Гарбузюк – г.Буча. @garbuzuk.olga

Полина Бабий — г.Одесса @babiypolina_official

Ева Лепа (EYWA)- г.Кременчуг @eywa.official

Анастасия Багинская — г.Белая Церковь @baginskayaaa

Анастасия Сизова – г.Харьков @ansi.siz

Егор Уманец — г.Одесса @egorumanetsofficial

Дарья Красновецкая — г.Винница @darina.krasnovetska

Никита Ачкасов — г.Киев @nickachkasov

Анастасия Лаврентьева г. Каменец — Подольский @lavrentss

Алиса Чиджан — г.Харьков @lil__alis

Александр Балабанов – г.Киев @balabanovalex

Валерия Фурман — г.Кривой Рог @valeriya_furman

Эрнест Гогия — г.Южноукраинск @ernilyrics

Алиса Измайлова — г.Харьков @elis_singer_

Анастасия Братащук — г.Николаев @irinabratashchuk

Дарья Бугайчук — г.Ровно @dasha_buhaichuk

Каролина Григорова — г.Киев @karolina.omg_

Текст песни "Наше небо"

Это утро навсегда открыло мне глаза,

Но сердце поверить до сих пор не хочет,

Ибо папа собираться маму уговаривает.

Стреляют…

Еще мгновение – и город залит огнями,

И крепко за руку держала меня мама.

И страха нет, считаю минуты.

Мы сильны…

И теперь каждый стал в сердце тем героем,

Что не сломается без боя.

Припев

Нам нужно небо, мирное небо.

Нам жить, нам любить нужно.

Мы уже не малы,

Через несколько дней

Мы стали взрослее.

Ибо это наш дом,

Это наша воля.

Уже достаточно слез,

Уже достаточно боли.

Теперь мы не ребята!

Мы воинов света

Соберем по капле по всему миру

В нашем доме.

Только возвращайся живым…

Споем мы на русском,

Чтобы все понимали.

И в Минске, в Москве, Алмате и Урале.

Не надо спасать нас,

Без вас жили мирно.

Творили, любили.

Под бомбами и под обстрелами «Раши»

Пусть все остается на вашей совести.

Слепые не слышали, будто не знали.

Молчали!

Но Несокрушимая наша вера и неизменные границы,

Ибо нас теперь не тысячи, а нас-миллионы.

Припев

Закройте небо! Наше небо!

Нам жить, нам любить нужно.

Мы уже не малы!

Через несколько дней

Мы стали взрослее.

Ибо это наш дом,

Это наша воля.

Уже достаточно слез,

Уже достаточно боли.

Теперь мы не дети,

Мы воинов света

Соберем по капле по всему миру

В нашем доме.

Только возвращайся!

Да сколько вам еще потерять мост и поселков надо?

Чтобы остановить слезы и отмыть мое небо!

Вы запачкали землю

лживыми словами!

Теперь десятки душ детей стали ангелами!

Будем говорить правду даже под дулами автомата!

Чтобы завтра мальчик не остался без папы!

И Вы отправитесь в направлении «русского корабля»!

Знайте наши слезы не простит вам земля!

Припев

Нам нужно небо! Мирное небо,

Нам жить, нам любить надо…

Мы уже не малы!

Через несколько дней

мы стали взрослее.

Это наш дом!

Это наша воля!

Уже достаточно слез,

Уж хватит боли!

Теперь мы не ребята.

Мы воинов света

Соберем по капле по всему миру

В нашем доме.

Только возвращайся живым…

Напомним, с начала войны российские кафиры убили в Украине 115 детей, возросло количество раненых — их более 148.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 21 марта 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 115 погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Возросло количество раненых детей — их более 148. Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 38, Донецкой — 29, Черниговской — 31, Николаевская — 22, город Киев — 16, Житомирская — 15, Херсонская — 15 и Сумская — 14 областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 марта 2022 года российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Здание разрушено, под его обломками находились люди, однако информации о пострадавших и погибших пока нет.