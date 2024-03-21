Пессимисты не выигрывают войн: топ-руководитель НАТО предостерег от неверия относительно шансов Украины в войне

Если мир был чрезмерно оптимистичен в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистическими в 2024 году, отметил Роб Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма о способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.

Об этом Бауэр сказал в своей речи на Киевском форуме безопасности в 21 марта, передает "Европейская правда".

Бауэр подчеркнул, что пессимисты не выиграют войны.

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистическим в 2024 году", – отметил он.

Бауэр подчеркнул: если взглянуть на факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины добиться успеха.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", – заявил глава Военного комитета НАТО.

Он отметил, что украинские военные коренным образом изменили многие аспекты современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – объяснил он.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее глава военного комитета НАТО заявил о готовности Альянса к конфронтации с РФ.

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