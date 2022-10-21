Петля на российских войсках вокруг Херсона затягивается — британский вице-маршал авиации

Российские военные уже сегодня массово переодеваются в гражданских, чтобы прикрыть свое позорное отступление.

Петля на русских войсках вокруг Херсона затягивается. Теперь перед оккупантами стоит сложный выбор – остаться и попасть в окружение или убегать.

Об этом рассказал вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл, сообщает Sky News.

"Петля затягивается на российских войсках вокруг Херсона, заставляя россиян принять решение — остаться или уйти. Если останутся, они рискуют оказаться в окружении и изоляции и быть потенциально уничтоженными. Если уйдут, это будет очень большое поражение для России", — отметил Шон Белл.

Российские чиновники уже получили приказ покинуть Херсон, а российские военные массово переодеваются в гражданских. По словам Белла, таким образом россияне хотят прикрыть свое позорное отступление.

Бывший вице-маршал авиации британских войск обратил внимание на "признание" российского генерала Суровикина о том, что оккупационные войска в Херсоне испытывают трудности.

"Это действительно необычно, когда любой российский чиновник признает эти трудности. Кажется, он создает условия для потенциального вывода российских сил", — говорит Белл.

При этом он отмечает, что россиянам будет тяжело отходить с правого берега Днепра, ведь ВСУ уничтожили все отступающие пути для оккупантов.

"Все мосты через реку Днепр перебиты, поэтому опрокидывать тяжелую технику через понтонные переправы будет очень медленно и очень, очень тяжело. Если они не начнут этого делать сейчас, есть серьезный риск того, что российские солдаты внезапно убегут в панике", — предположил Белл.

Оккупанты бегут из Херсона

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Между тем, в Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков.

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