Певец Yarmak, который служит в ВСУ, рассказал о некачественных сухпайках: "Переждал обстрел и бегал в магазин"

Известный певец, военный, с первых дней полномасштабной войны защищающий Украину, Yarmak рассказал о проблемах с обеспечением в армии. Он отметил, что с ним произошел инцидент, когда еду из сухпайков было невозможно есть, а потому он в перерывах между обстрелами бегал в магазин.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Братья Яковлева".

Военный отметил, что в украинской армии есть пробелы из БПЛА и обеспечение. Он вспомнил, как им выдали некачественные сухпайки.

"Когда нам выдали сухпайки, я думал, что они были 2017-2018 года, какие-то старые. Потому что когда мы ехали на задание нам вдогонку наши тыловики забросили 20 сухпайков. Я когда их открыл, сначала подумал, что они старые. А потом я посмотрел, что они с апреля 2023. И я был удивлен, потому что там печенье было настолько ватное и несвежее, оно было невкусное. Я посмотрел на это все, когда в наше время с продуктами нет проблем вообще. что человек может за день съесть — сбросил и есть сухпаек", — объяснил военный.

Рэпер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Yarmak отметил, что даже у линии фронта в Херсонской области работал магазин, где военные бегали покупать еду.

"Когда мы работали на Херсонском направлении, то в одном из поселков на переднем крае, мы узнали через месяц, что в 400 метрах от берега работал магазин и я об этом узнал под конец ротации. Я переждал обстрел и сходил в магазин. А в магазине, поселке, где идет война и за несколько дней до этого прилетел танковый снаряд, там все есть. Я на исходе ротации купил фисташек, "баунти". Идет обстрел, а мы едим. И настолько примитивно, что ты на войне можешь купить больше, чем тебе упаковали в этот сухпаек", — отметил украинский защитник.

Напомним, в начале 2023 года произошло расследование, что Минобороны якобы закупает куриные яйца по 17 грн за штуку. Впоследствии Государственная аудиторская служба официально подтвердила эту информацию. Глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева отметила, что аудит Министерства обороны был "трудным мероприятием". В ходе проверки было зафиксировано большое количество нарушений.

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