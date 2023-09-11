Певец Yarmak, который служит в ВСУ, рассказал о нереалистических ожиданиях общества относительно войны

Общество расслабилось и имеет нереалистические ожидания в отношении войны. Украинцам нужно объединиться ради всеобщей победы.

Такое мнение в комментарии ютуб-канала "Братья Яковлева" высказал известный певец, военный, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину Yarmak.

Расслабленное общество и отдых в Крыму

“Если честно, хотелось бы, чтобы наш народ был больше вовлечен в борьбу, потому что очень сильно их усыпили за предыдущий год нашим контрнаступлением. Многие готовились к тому, что будут отдыхать в этом году в Крыму. Но, к сожалению, так не произошло по объективным и понятным военным причинам», — говорит военный.

“Например, я в феврале уже почувствовал, что мы не будем в Крыму летом, потому что то, как медленно нам предоставлялось некоторое вооружение, то, как готовилось наше подразделение… Я понимаю, что этого недостаточно для того, чтобы мы летом оказались в Крыму ”, – добавил он.

"ВСУ не победит врага, победит вся нация"

“Некоторые вещи удивляют. Если честно, мне после войны не слишком удобно находиться в обществе. Я как из другого мира приезжаю, с другими мыслями, другим внутренним состоянием. Я очень жду, когда я вернусь на войну, потому что у меня есть ощущение незаконченного дела», – рассказал Yarmak.

“То есть я здесь не отдыхаю, потому что я понимаю, что война продолжается и ситуация настолько шаткая, что нужно привлечение каждого. Поэтому то, как народ делегировал всю эту войну ВСУ, это очень плохо. ВСУ ведь не победит врага, победит вся нация. Это должен каждый осознать, каждый должен продолжать донатить и понимать, насколько глобальное сейчас происходит событие для нашей нации», — отметил он.

"Мы более трех веков были рабами"

«Мы более трех веков были рабами и сейчас реальный шанс уволиться, стать независимым развитым европейским государством. Это настолько важно должно быть для каждого украинца, что выше этого только безопасность семьи. Но это уже ответственность каждого», – считает военный.

Поэтому для меня каждая секунда моей жизни посвящена нашей борьбе. Надеюсь, что люди сейчас немного отойдут от этой пьяной мотивации, которую им полтора года наваливали, и осознают, какая реальная ситуация и насколько вовлеченность каждого из них нужна”, — резюмировал он.

Напомним, Yarmak рассказал о проблемах с обеспечением в армии. Он отметил, что с ним произошел инцидент, когда еду из сухпайков было невозможно есть, а потому он в перерывах между обстрелами бегал в магазин.

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