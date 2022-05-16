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Певица Руслана заявила, что она может покинуть сцену и уйти воевать

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Певица Руслана заявила, что она может покинуть сцену и уйти воевать

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Известная украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что готова покинуть сцену и идти воевать против оккупантов.

Она отметила, что к этому ее подтолкнула трагедия Мариуполя, который почти полностью уничтожили россияне.

Об этом она сказала 16 мая на пресс-конференции родственников украинских военных, которые находятся заблокированными на "Азовстали".

"Это и моя боль. Мне не остается ничего другого, как покинуть сцену и идти воевать, чтобы защитить Мариуполь", — сказала на пресс-конференции Руслана Лыжичко.

Напомним, военные на заблокированном заводе "Азовсталь" находятся в ужасающих условиях. Украинские защитники там без ног, рук и медикаментов. Люди фактически на грани жизни и смерти. Поэтому жены и матери воинов из "Азовстали" обратилась к Эрдогану и Си Цзиньпину.

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