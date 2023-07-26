"Пейте воду и идите за дроном": БПЛА спасли жизнь украинским военным, которые были недалеко от врага

Украинские защитники оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, один из них — тяжелый 300.

Аэроразведчики группы "Махно" с помощью дронов помогли спастись бойцам Первой танковой бригады ВСУ, которые участвовали в боях на Запорожском направлении.

Видео опубликовали аэроразведчики группы "Махно у себя на странице в Instagram.

Отмечается, что украинские защитники оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, один из них — с тяжелым ранением.

Наши аэроразведчики увидели находящихся среди поля собратьев. Один из низ был 300-м. Чтобы их спасти, они прикрепили к дронам записки с надписью": Пейте воду и идите за дроном — там наши", "Выпей сразу парацетамол и другие по одной таблетке".

В конце видео видно, что военные пришли на украинские позиции, они были эвакуированы.

Дроны спасли жизнь украинским военным, которые были недалеко от врага

Как сообщалось ранее, Россия начала атаковать Украину "Шахедами", собранными на ее территории. Об этом рассказали в ОК "Юг". Об этом свидетельствует маркировка на дронах.

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