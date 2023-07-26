"Пейте воду и идите за дроном": БПЛА спасли жизнь украинским военным, которые были недалеко от врага

Украинские защитники оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, один из них — тяжелый 300.
Аэроразведчики группы "Махно" с помощью дронов помогли спастись бойцам Первой танковой бригады ВСУ, которые участвовали в боях на Запорожском направлении.
Видео опубликовали аэроразведчики группы "Махно у себя на странице в Instagram.
Отмечается, что украинские защитники оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, один из них — с тяжелым ранением.
Наши аэроразведчики увидели находящихся среди поля собратьев. Один из низ был 300-м. Чтобы их спасти, они прикрепили к дронам записки с надписью": Пейте воду и идите за дроном — там наши", "Выпей сразу парацетамол и другие по одной таблетке".
В конце видео видно, что военные пришли на украинские позиции, они были эвакуированы.
Как сообщалось ранее, Россия начала атаковать Украину "Шахедами", собранными на ее территории. Об этом рассказали в ОК "Юг". Об этом свидетельствует маркировка на дронах.
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