Пхеньян назначил загадочного генерала руководить войсками в сотрудничестве с Россией: что о нем известно

Ким Йон Бока начали публично освещать, чтобы продемонстрировать России, что руководить развертыванием северокорейских войск будет человек, которому режим полностью доверяет.

Генерал-полковник Ким Йон Бок, один из трех высокопоставленных военных КНДР, сопровождающих северокорейские войска в России, остается загадочной фигурой. Этот заместитель начальника Генштаба армии Северной Кореи входит в десятку самых влиятельных военных деятелей страны, однако о нем известно очень мало, что является редкостью для военной верхушки КНДР.

По данным The Wall Street Journal, генерал Ким Йон Бок играет ключевую роль в сотрудничестве с российскими силами. Его задача состоит в интеграции северокорейских войск, приобретении боевого опыта и создании механизма для их дальнейшего использования в совместных действиях.

"Ожидается, что генерал-полковник Ким не примет участия в боевых действиях. Но отправка одного из важнейших военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о том, что КНДР заинтересована в оказании помощи России вплоть до следующего года", – пишет WSJ.

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Ранее о генерал-полковнике Киме Йон Боке было известно немного, ведь он возглавлял подразделение специальных сил, состоявшее примерно из 200 000 военных и предназначенное для выполнения секретных задач в случае войны на Корейском полуострове. В правительственной базе данных Южной Кореи указаны только его имя и должность. Информация о его возрасте, месте рождения или других биографических деталях отсутствует, что является необычным, учитывая, какое внимание обычно уделяют северокорейские СМИ военной элите.

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Однако после июньского визита Владимира Путина в Пхеньян ситуация изменилась, и Северная Корея начала выводить эту фигуру из тени. По словам Чон Кен Чжу, сотрудника Корейского института оборонного анализа, Ким Йон Бока начали публично освещать, чтобы продемонстрировать России, что руководить развертыванием северокорейских войск будет человек, которому режим полностью доверяет.

Напомним, что прибывших в Российскую Федерацию северокорейских солдат сопровождают три генерала Генштаба КНДР, которые приближены к Ким Чен Ину.

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