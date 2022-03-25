Philip Morris International отозвала инвестиции в России на сумму $150 миллионов

Philip Morris International отозвала инвестиции в России на сумму $150 миллионов

Руководство компании прилагает усилия, чтобы полностью выйти из российского рынка.

Табачный производитель Philip Morris International, объявлявший о сворачивании производства в России, уже снял с продажи ряд сигаретных брендов.

Об этом говорится в пресс-центре компании, передает НВ.

PMI уже упразднила запуск всех продуктов, "соответственно сократив производство". Также компания перестала заниматься маркетингом и отозвала текущие инвестиции в размере $150 млн.

"Последние четыре недели все усилия сосредотачивались на обеспечении защиты и безопасности наших украинских коллег. Мы солидарны со всеми невинными мужчинами, женщинами и пострадавшими детьми", — уточнил генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Ранее стало известно, что шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.

"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде", — заявили в компании.

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