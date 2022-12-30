"Пиар-постановка в театре чудовищ": Подоляк прокомментировал псевдореферендумы на оккупированных территориях

Михаил Подоляк подчеркнул, что нет никаких «новых регионов России» или никаких «конституций», но есть война, развязанная РФ, и оккупированные территории, которые освобождает ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях и фейковое присоединение "новых регионов России". Он назвал это "пиар-постановкой в театре чудовищ".

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Пожалуйста, не тратьте время на обсуждение несуществующих событий. Не было никаких "референдумов", нет никаких "ДНР/ЛНР", никаких "новых регионов России", никаких "конституций". Это лишь пиар-постановка в театре чудовищ". Есть война, развязанная РФ, и оккупированные территории, которые освобождает ВСУ", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина действительно отказывается "остановить войну" – на тех условиях, которые предлагает РФ. Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина не будет прекращать сопротивление российской агрессии, то есть "останавливать войну", как того желают в Кремле, "отдав свои территории России, убив свой суверенитет, приняв ультиматумы оккупанта и отказавшись преследовать военных преступников".

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