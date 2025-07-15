"Пи*дячки" каждый день: "Осман" раскрыл ситуацию на двух горячих направлениях фронта

Российские военные

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Российские войска давят на Покровско-Константиновском направлении, в направлении административной границы Днепропетровской области и имеют продвижения.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По информации военного, на Покровско-Константиновском направлении и в направлении админграницы Днепропетровщины российская армия продолжает давление, подпитывая направления пехотой, легкой автомобильной техникой и мотоциклами.

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«Ежедневно лютые пи*дячки, 70-90% двуногих и техники ребята уничтожают и держат позиции, но продвижение враг имеет, причины этого понимает каждый», — отметил Бунятов.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что попытки врага прорваться в Днепропетровскую область пока безуспешны из-за мощных украинских фортификаций. Эксперт отметил, в регионе возведено как минимум три современные линии обороны, которые делают невозможным использование россиянами тактики быстрых штурмов, в частности на мотоциклах.

Несмотря на заявления российского Минобороны о наступлении и оккупации села Дачное, Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли эти утверждения и отметили: прорыва линии фронта не было.