Пили снег, а готовили на костре: украинка рассказала, как пережила 20 дней адской блокады в Мариуполе и вытащила еще 100 человек

Пили снег, а готовили на костре: украинка рассказала, как пережила 20 дней адской блокады в Мариуполе и вытащила еще 100 человек

Женщина сбежала, но вернулась на помощь другим.

Украинка, сбежавшая из родного Донецка в 2014 году после вторжения РФ и вынужденная снова скрываться в подвалах из-за шквала российских бомб и ракет в Мариуполе в 2022 году, помогла более сотни человек выбраться из укрытий в безопасное место после бомбардировок оккупантов.

Историю героического спасения небезразличной украинки пишет Daily Mail.

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30-летняя мать двоих детей вместе с 36-летним мужем до полномасштабной войны развивала рестораны в торговых центрах. Когда же россияне цинично напали, то их крепкий дом, который имел большие подвалы, стал пристанищем для многих семей, в том числе 25 детей.

"Мы пытались оградить их от ужасов на улице, поскольку то, что мы переживали, было трудно понять даже взрослым", — рассказала Кристина.

20 дней они были свидетелями, как их Мариуполь оккупанты превращают в пепел. Семья пряталась в подвале вместе со 100 людьми, готовила еду на открытом огне на улице и использовали растаявший снег для питья.

Паре все же удалось чудом выбраться из ужаса, но уехав из города, они поклялись помочь бежать и другим.

Через два дня после их отъезда в Мариуполе в результате обстрела была уничтожена стоянка на их жилом квартале, в дом попала ракета, горел соседний девятиэтажный жилой дом, горел двор, где они готовили еду.

"Кажется, что мы скрылись в последнем поезде", — сказала Кристина.

В течение недели они пробыли в доме отдыха на оккупированной россиянами местности. Там они координировали небольшую группу мужчин, чтобы вернуться в Мариуполь и вытащить людей.

Присоединился к "спецоперации" и 50-летний бывший таксист Юрий, совершавший до четырех поездок в день, несмотря на то, что провел три дня в российском заключении.

После пятидневных поисков, мужчине удалось найти и спасти многих людей, в том числе девятилетнего мальчика по имени Влад, его бабушку и собаку чихуахуа: "Когда я вывел мальчика и его бабушку, они все плакали и обнимались".

"Мы помогли как можно большему числу людей – нам удалось вывезти более 100 человек", – говорит Кристина.

Как оказалось, Влад потерял маму в этой войне и спасатели неоднократно пытались найти его, прежде чем Кристина смогла позвонить по телефону его тете с радостной новостью, что ребенок в безопасности:

"Это был такой эмоциональный момент – все плакали".

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В минувший вторник их товарища на автомобиле "Жигули", которым они ездили в Мариуполь, задержали.

"Мы до сих пор не знаем, что с ним произошло. Печальная история – эта машина помогла многим людям скрыться", — отметила женщина.

Сейчас Кристина и ее семья уехали с территории, которую контролирует Россия. Женщина в Украине, но в целях безопасности мы не будем называть ее местонахождение.

"Мы не планируем возвращаться в Мариуполь", — твердо сказала она.

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