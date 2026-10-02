«Пили собственную мочу и ели кору»: российские солдаты здались целым подразделением на ключевом направлении

Подразделение россиян сдалось в плен в Донецкой области

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В Донецкой области десятки российских военных сдались в плен после того, как командиры просто бросили их на произвол судьбы. Чтобы уцелеть в условиях полной изоляции, солдатам РФ приходилось пить собственную мочу и есть кору деревьев.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на видео Третьей ОШБ.

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Россиянам пришлось пить мочу и есть кору деревьев: рассказ пленных

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео, на котором 94 истощенные россиянина выстраиваются в шеренгу. Самый высокий по рангу среди пленных, офицер Александр Мананков, выступил от имени всей группы:

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«Мы сдались, потому что не хотели умереть зря. Наши офицеры фактически сбежали… На позициях у нас не было воды. Приходилось пить воду из луж, пить собственную мочу. Еды тоже не было. Приходилось есть кору деревьев и траву. Не было и лекарства, чтобы помочь раненым солдатам», — говорит оккупант.

Он добавил, что командование о них забыло, а сами россияне стали расходным материалом. Поэтому они приняли решение сдаться в плен.

Мананков также обратился к другим российским военным, которых кремлевское руководство использует как «пушечное мясо», с призывом не бояться складывать оружие:

«Пропаганда, распространяемая среди нас, — это сплошная ложь. Здесь вам гарантированы еда, вода, полноценное питание и надлежащие условия проживания».

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Рассказывая о пережитом, один из солдат со слезами на глазах вспомнил, что один из его собратьев умер от обезвоживания. Он добавил, что по-человечески впервые поел в плену.

Другой военнослужащий РФ рассказал, что командование приказало им «занять круговую оборону» и просто отключило рацию. От нехватки лекарства погибли еще трое его собратьев, чьи тела никто не забрал.

Еще один пленный поблагодарил украинских военных медиков, которые достали осколки из его черепа и поясницы.

Командир 3-го армейского корпуса генерал Андрей Белецкий подтвердил массовый характер сдачи оккупантов в плен:

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«Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами. Потери врага — 2000 человек личного состава, более 250 россиян попали в плен», — сообщил он.

Этот успех стал результатом третьего этапа масштабной операции «Вивальди», цель которой — полное освобождение Донецкой области. В общей сложности за три фазы этой операции потери россиян только на этом участке фронта достигли около 5000 человек, убитыми и ранеными.

Для введения врага в заблуждение в составе корпуса создали специальное подразделение, имитировавшее боевые действия, что не соответствовало реальной обстановке на карте. Среди освобожденных населенных пунктов — Новое, Редкодуб, Екатериновка, а также Карповка и Новомихайловка.

Российские военные: другие новости

Напомним, очень часто российские военные находятся в катастрофическом психологическом состоянии из-за отсутствия ротаций, отдыха и пополнения, а также колоссальных потерь на протяжении многих лет. Весной на Купянском направлении военные из подразделения 1-й танковой армии РФ начали серию массовых самоубийств.

Командиры оформляли эти случаи как «боевые потери» или «несчастные случаи» во избежание наказаний за «слабый личный состав».

Единственным способом справиться с давлением для оккупантов стал алкоголь, на употребление которого командиры уже не реагируют. В подразделениях процветают насилие, жестокие избиения подчиненных офицерами и вооруженные конфликты, ведь моральный ресурс россиян иссяк.

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