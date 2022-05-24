"Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня": Цымбалюк о том, как его родные жили в Мариуполе

"Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня": Цымбалюк о том, как его родные жили в Мариуполе

Мама и бабушка жены украинского актера Тараса Цымбалюка в начале полномасштабного вторжения России в Украину жили в Мариуполе.

Артист говорит, что они с Тиной уговаривали их уехать оттуда, но родные не захотели покидать своих домов.

Бабушка и мама жены Цимбалюка считали, что все пройдет, а в их родном Мариуполе не будут происходить такие ужасные вещи.

"Мы говорили сразу: "Надо уезжать оттуда". Насколько люди в Мариуполе, в тех краях, привыкли к взрывам – они не думали, что все настолько развернется. Мы им говорили: "Приезжайте". Они: "Да нет, у нас здесь немного шумно, но вроде бы нормально". Словом, никто тогда не знал, что Мариуполь сравняют с землей", — рассказал "Зірковому шляху" Тарас.

Мама и бабушки Тины Цымбалюк / Фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk

Российские оккупанты безжалостно разрушали Мариуполь и обстреливали жилые дома. Впоследствии в городе пропала связь. Тарас с женой не мог связаться с родными. Только через две недели они узнали, что с мамой и бабушкой Тиной все хорошо. Впрочем, было ясно — из Мариуполя надо бежать.

"Соседка нашла связь и сказала, что бабушка и Алла (мать Тины – ред.) – живы, и они сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал, они поняли, что нужно идти ва-банк. Потому что там снаряды прямые, а есть такой калибр снаряда, который под фундамент может сравнить дом с землей... То нужно вставать. Они увидели, что их машина только раз была зацеплена осколком. Они сели, собрались за 15 минут и выехали из Мариуполя", — рассказал Тарас.

Сейчас с мамой и бабушкой Тины все хорошо, они живут в Киеве. Но в Мариуполе им пришлось пережить ужасные вещи. У них не было ни воды, ни еды. Дом мамы разрушен, а в бабушкином - жили оккупанты.

"Раскручивали батареи, пили воду из батарей. Ели кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить... А у бабушки еще сахарный диабет ощутимый. Это люди, которых война, мягко говоря, очень закалила", — добавил Цымбалюк.

Читайте также: