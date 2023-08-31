Пили жидкую юшку из обрезанной пластиковой бутылки: обнаружена очередная пыточная, где оккупанты удерживали украинцев

В селе Беляевцы на Херсонщине в помещении на втором этаже местной школы обнаружена застенка, где в течение нескольких месяцев россияне содержали по меньшей мере 20 заключенных украинцев.

В Херсонской области, в селе Беляевка, более 5 месяцев российские оккупанты незаконно удерживали и пытали по меньшей мере 20 украинцев. По меньшей мере, четыре человека там погибли. Россияне имитировали расстрелы, угрожали кастрацией и почти не давали пищи и воды.

Об этом говорится в отчете Центра по правам человека ZMINA, сообщает hromadske.

Беляевскую пыточную обнаружили в помещении на втором этаже местной школы после освобождения села. Там россияне с начала апреля до конца сентября 2022 незаконно удерживали по меньшей мере 20 украинцев.

Правоохранители взяли показания у 12 пострадавших, 5 родственников и свидетелей, трое потерпевших отказались от интервью.

Как сообщает источник, в Беляевскую пыточную оккупанты привозили людей из близлежащих сел. Большинство задержаний сопровождалось физическим насилием и угрозами.

"Четыре из незаконно удерживаемых уже нет в живых: двое умерли непосредственно во время содержания из-за пыток. Еще двое умерли после освобождения: один совершил самоубийство, другой — пожилой мужчина — умер естественной смертью. Но в обоих случаях можно считать это следствием перенесенных пыток и жестокого". обращения, говорят правозащитники", — говорится в отчете.

Потерпевшие рассказывали, что главной причиной, по которой их задерживали, были обвинения в "корректировке огня" и сотрудничестве с ВСУ. Но доказательств этому почти не было.

оккупанты обустроили застенку в техническом помещении на втором этаже школы, неприспособленном для пребывания людей. В образовательном учреждении размещался штаб русских военных.

Размер помещения, где содержались заключенные, составлял 6 на 3 метра, без окон, освещения и туалета.

"В комнате было холодно, из-за чего людям приходилось сдирать со стен куски обоев, чтобы ими заткнуть щели в стенах. Летом же было невероятно жарко, поскольку воздух в помещение не поступал", — говорится в отчете.

В среднем в комнате за весь период одновременно удерживали от 8 до 13 человек. Они даже не знали, в каком населённом пункте находятся. За все время незаконно задержанных украинский ни разу не выводили в душ.

По свидетельству пострадавших, их почти не кормили. Из еды давали жидкую похлебку, которую они должны пить из обрезанной пластиковой бутылки, или же тушенку в банках, иногда хлеб. С питьевой водой была критическая ситуация: раз в 1-2 дня украинцам давали пятилитровую бутылку на всех. Некоторые даже пытались пить собственную мочу.

По данным правозащитников, ко всем удерживаемым применяли психологическое насилие. Были два случая имитации смертной казни, угрожали кастрацией. 12 человек россияне физически пытали, в частности, электрическим током, подключенным к гениталиям.

"Пострадавшие, с которыми общались правозащитники, стали свидетелями смерти после пыток двух мужчин. Их тела россияне вывезли в неизвестном направлении. Оба мужчины находятся в статусе пропавших без вести. Их родные ищут тела или любую информацию об их возможном местонахождении, говорят", – говорится в отчете ZMINA.

Отметим, что стал известен случай изнасилования девушки оккупантами в Харьковской области. Трое россиян подвергли ее пыткам, угнав из дома.

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