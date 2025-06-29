Пилот F-16 Максим Устименко погиб, защищая небо Украины от российской атаки

F-16 / © Associated Press

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В ночь на 29 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, выпустив более 500 воздушных целей. При отражении этой масштабной атаки погиб пилот F-16, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Максим Устименко до последнего выполнял боевую задачу, применил весь арсенал бортового вооружения и сбил 7 вражеских целей.

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Во время уничтожения последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту. Пилот сумел увести самолет от населенного пункта, избегая жертв среди гражданских, но не успел катапультироваться…

В Воздушных Силах Украины подтвердили гибель пилота и выразили глубокие соболезнования родным. Максим Устименко был лётчиком 1-го класса — настоящим профессионалом и героем.

«Погиб как Герой», — говорится в официальном сообщении.

Это еще одна болезненная потеря для Украины.

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Напомним, yарази Украина потеряла уже три истребителя F-16. Но наращивание происходит.

К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже по сравнению с F-16. Они также обладают мощной ПВО, которая работает в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще не для сравнения.