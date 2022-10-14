Пилот МИГ-29 катапультироваться после сбития пяти вражеских дронов-шахидов и двух ракет над Винницкой областью

Он отвел самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал.

В Винницкой области потерпел крушение украинский МИГ-29, сбивший пять вражеских дронов-шахидов и две ракеты, пилот вынужден был катапультироваться, говорится в ТСН.

В командовании Воздушных сил сообщают, что пилот – выжил, но госпитализированный, и подчеркивают, что главную задачу он выполнил. Кроме того, увел самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал. Винничане называют лётчика героем и шутят, что соберут ему деньги на новый истребитель.

Основная версия падения самолета, говорят в ДБР, то, что обломки сбитого дрона повредили кабину. "По одной из версий следствия вблизи пгт Турбов во время уничтожения очередного объекта, обломки уничтоженного вражеского дрона зацепили кабину украинского самолета, пилот отвел МИГ-29 в поле во избежание жертв, он успел катапультироваться", — рассказывает спикер ДБР Ольга Чеканова.

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