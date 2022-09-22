Пилоты дронов совершенствуют умение: кадры уничтожения врага становятся все более эффектными

Для разведки командования все чаще пытается использовать именно беспилотники, ведь это помогает вовремя узнавать перемещение техники и сводит на нет попытки россиян подвинуться вперед, говорится в ТСН.

Там, где до вражеских позиций не больше двух километров, узнать, что там происходит, можно только с помощью дрона. Бойцы рассчитывают вражескую БМП, которая с большого расстояния обстреливает наши позиции. На планшет выводится картинка из дрона. От того, как скоро координаты русской бронетехники передадут нашей артиллерии, зависят человеческие жизни.

Один раз из-за сильного ветра врагу дали подвинуться дальше – для того, чтобы удобнее его крыть огнем. Через несколько минут наша арта накрывает вражескую машину пехоты снарядами. «Мы уже на подходе их видим, уже знаем координаты, где. Если они изменяют путь подхода – это роль не играет. Они выкатываются на эти позиции. Если они выходят на новые огневые позиции, мы их с помощью программного обеспечения на карте замечаем, СКЛ и мы уже наносим, как говорил Лукашенко, «превентивный удар», – объясняют бойцы.

Укрыться от воздушных разведчиков практически невозможно, говорят операторы дронов. Картинка из нескольких беспилотников выводится на мониторы во всех вспомогательных подразделениях. «Если жаркая погода, очень хорошо видна пыль, которую они поднимают, если холодная – они же горячие – ну, горячая точка летит. Это иллюзия, что их не видать. Видно! Особенно когда глаз привык, ты уже по точкам видишь, что это танк, это БМП», — говорит боец.

Дроны не только отслеживают вражескую технику, но и сами ювелирно накрывают ее огнем. «Это постоянные тренировки, учет ветра, то есть погоду учитывать, то есть, куда у тебя может снаряд улететь. То есть ты его можешь сбросить, а он у тебя может на пять метров отвести по ветру, на метр. Так что пилот учится, тренируется», — объясняют пилоты беспилотников.

Наши подразделения огневого обеспечения – для рашистских войск цель номер один. Оккупанты объявили настоящую охоту на разведчиков, однако те уже закалены. "Несколько раз поработав с одной позиции, потом мы переезжаем на другую позицию и эту позицию кроют. То есть у них тоже есть разведка, у них есть радиоразведка, все видящие, мониторящие «Орланы», но у них большая совковая армия. И большое плечо передачи информации. И большое опоздание", — говорят бойцы.

Проект «Армия дронов» имеет целью накрыть аппаратами-разведчиками весь воздух в зоне боевых действий. Это общая инициатива Генштаба и Минцифры. Речь идет о системной закупке и ремонте беспилотников, а еще — обучении пилотов.

Смерть оккупантам - бойцы показали, как уничтожают врага с помощью дронов и самими беспилотниками-камикадзе

В районе Темировки до появления подразделений воздушной разведки россияне почти уничтожили большинство окрестных сел. Сейчас снизили активность и все благодаря «глазам ВСУ». «Дроны спасают, дроны помогают, дроны помогают наведению арты, дроны делают разведку, дроны спасают жизнь ребят...», — говорят в проекте «Армия дронов».

Первые беспилотники, полученные нашими армейцами в рамках проекта, уже доказали свою эффективность. Сейчас в планах – закупка нескольких сот летательных аппаратов. Они будут работать по всей линии фронта, которая составляет около 2,5 тысячи километров.

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