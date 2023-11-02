Пилоты fpv-дронов 71 егерской бригады ДШВ эффектно уничтожили вражескую машину десанта: появилось видео

Боевая машина десанта полностью уничтожена, ее экипаж с черным дымом развеялся над украинской землей.

Пилоты fpv-дронов 71 егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили боевую машину десанта (БМД) российских захватчиков.

Об этом сообщила 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Соколиная охота. Смертоносные птички 71-й егерской бригады ДШВ выискивают и уничтожают все вражеское — и пехоту, и бронетехнику. Найти уязвимое место в броне и попасть туда — высокое искусство, однако и наши операторы fpv-дронов являются настоящими виртуозами. На этот раз они подстрелили боевую машину десанта оккупантов", — говорится в сообщении под видео.

В 71 бригаде отметили, что БМД полностью уничтожена, ее экипаж с черным дымом развеялся над украинской землей.

Пилоты fpv-дронов 71 егерской бригады ДШВ уничтожили вражескую БМД

Напомним, после ударов ATACMS россияне вывозят технику из Бердянска.

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