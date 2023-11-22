Пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику окупантов в Херсонской области (видео)

Украинские пилоты ударных БПЛА 14-го отдельного полка ВСУ уничтожают российскую бронетехнику во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Видео процесса обнародовал канал "Бутус Плюс".

Отметим, что военные 14-го отдельного полка работают по всему фронту, где с помощью высокоточных FPV-дронов уничтожают технику врага и боевой состав.

Бойцы полка, работающие с FPV-дронами, неоднократно уничтожали враждебные цели на линии столкновения.

Напомним, украинский дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах. Видео прямого попадания в здания, где скрывались российские солдаты, уже обнародовано на сайте ТСН.ua.

Между тем , плацдармы ВСУ на левобережье Херсонщины заставили россиян паниковать.

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