Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику окупантов в Херсонской области (видео)

Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пилоты ударных БПЛА уничтожили бронетехнику окупантов в Херсонской области (видео)

Украинские пилоты ударных БпЛА 14-го отдельного полка ВСУ уничтожают российскую бронетехнику Фото: видеоскрин видео Бутусов Плюс

Высокоточные FPV-дроны в действии показывают бойцы 14-го отдельного полка.

Украинские пилоты ударных БПЛА 14-го отдельного полка ВСУ уничтожают российскую бронетехнику во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Видео процесса обнародовал канал "Бутус Плюс".

Отметим, что военные 14-го отдельного полка работают по всему фронту, где с помощью высокоточных FPV-дронов уничтожают технику врага и боевой состав.

Бойцы полка, работающие с FPV-дронами, неоднократно уничтожали враждебные цели на линии столкновения.

Напомним, украинский дрон-камикадзе "Мамонт" прошел испытания на оккупантах. Видео прямого попадания в здания, где скрывались российские солдаты, уже обнародовано на сайте ТСН.ua.

Между тем , плацдармы ВСУ на левобережье Херсонщины заставили россиян паниковать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
93
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация