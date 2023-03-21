Пилоты "выжимают максимум" из того, что есть: каких самолетов сейчас срочно нужны Украине

Недавнее испытание украинских летчиков в США показало, что их можно научить менее чем за полгода.

Воздушные силы нуждаются в современных многоцелевых самолетах, которые способны выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая сейчас находится на вооружении.

Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов, передает CNN.

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По его словам, сейчас украинские пилоты "выжимают максимум из своего сокращающегося парка советских времен".

"На данный момент мы не говорим о каком-то конкретном типе, а сосредотачиваемся на технических характеристиках. Мы рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и иметь такие же характеристики, как, например, F-16", — сказал Голубцов.

Он заверил, что у Украины есть возможности сохранять и защищать свою авиацию. Также Голубцов добавил, что недавнее испытание украинских летчиков в США показало, что их можно научить менее чем за полгода.

Напомним, в командовании Воздушных сил считают, что передача МиГ Украины может подтолкнуть союзников и к F-16.

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