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Pink Floyd запретили слушать их музыку в России и Беларуси: "Осуждаем вторжение в Украину"

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Pink Floyd запретили слушать их музыку в России и Беларуси: "Осуждаем вторжение в Украину"

Pink Floyd / Associated Press

Треки рок-группы удаляют с русских и белорусских музыкальных платформ.

Британская рок-группа Pink Floyd запретила слушать ее музыку жителям России и Беларуси.

Об этом участники коллектива сообщили на своем аккаунте в Twitter.

Таким образом, музыканты решили поддержать украинцев. Они осуждают враждебное вторжение РФ на территорию Украины.

"Чтобы вместе с миром осудить вторжение России в Украину, композиции Pink Floyd от 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются со всех музыкальных платформ в России и Беларуси", — говорится в сообщении коллектива.

Напомним, ранее Макс Барских запретил использовать свою музыку в РФ. Он также призвал украинских артистов следовать его примеру.

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