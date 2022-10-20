Пионтковский назвал самую большую ошибку Путина в войне против Украины

Решение о прекращении призыва только в Петербурге и Москве может обострить социальные проблемы.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что прекращение (но не для всех – ред.) частичной мобилизации в РФ является самой большой ошибкой главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Андрей Пионтковский рассказал 24 канала.

Он объяснил, что решение прекратить призыв только в Петербурге и Москве может обострить социальные проблемы, которые существовали уже и раньше. Эксперт добавил, что в России с самого начала мобилизации был " когнитивный диссонанс в официальной пропаганде".

"С одной стороны "вставай, страна огромная" и "идет священная отечественная война", с другой – власть будто издеваясь, говорит, чтобы граждане не беспокоились, потому что "это лишь 1 процент из 25 миллионов". Говорили, что "мобики" два месяца готовятся, а затем выясняется, что они 5 дней в учебных лагерях и 5 дней в боевой части. Через 10 дней – на фронт», – отметил он.

Также читайте РФ стягивает в Беларусь военных и технику: в США оценили угрозу вторжения Лукашенко в Украину

Мобилизация в России: что известно

Частичную мобилизацию в РФ Путин объявил 21 сентября. Аргументировал он это тем, что РФ вроде бы воюет против “коллективного Запада”.

Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян. Однако это только официальные данные. В то же время, принудительная и "тихая" мобилизация в РФ проводилась с начала полномасштабного вторжения в Украину. Призывали мужчин и на временно оккупированных территориях. Первые мобилизованные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в стране-агрессора официально завершается мобилизация, однако не для всей. Принудительное вручение повесток отдельным категориям россиян продолжается.

Читайте также: