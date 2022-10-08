Пионтковский назвал три причины, почему Путин не отважится применить ядерное оружие против Украины

Публицист рассказал о том, что действительно стоит за ядерным шантажом диктатора Путина.

Вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины – крайне мала. Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины и объяснил, почему кремлевский диктатор этого не сделает.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Это блеф недавнего юбиляра. Я на эти темы говорю уже несколько месяцев. Моя точка зрения всегда была, что вероятность использования Путиным тактического ядерного оружия в Украине крайне мала. У меня есть три аргумента в поддержку этой точки зрения, и после событий последних дней, включая заявления Байдена, Салливана, Блинкена, а также соответствующее заявление из Москвы, моя уверенность в том, что это маловероятно, только усиливается", – говорит политолог.

Так, самой первой и главной причиной того, почему Путин "не нажмет на красную кнопку", является то, что этот удар не имеет никакого военного значения. Российский диктатор понимает, что в случае применения ядерного оружия Запад только усилит поддержку Украины.

"Напротив – реакция будет только обратная. Это бессмысленно с военной точки зрения. Ядерный удар не решает никакой военной проблемы для России", — подчеркнул он.

Во-вторых, по мнению Пионтковского, американские военные неоднократно предупреждали своих российских коллег о последствиях такого решения.

"Чтобы никаких не было уже сомнений. Когда Путин во время своей безумной эскалации с 19 сентября, когда он объявил мобилизацию, аннексию, взорвал трубопроводы и снова начал угрожать ядерным оружием, американцы в воскресенье, 2 октября, специально выпустили Салливана и Блинкена. Мы привыкли, что эти люди отражают несколько расходящуюся точку зрения в американской администрации… Чтобы в Кремле не было никаких сомнений по поводу ответа на использование ядерного оружия, Байден специально выпустил обоих, и Салливана и Блинкена, чтобы донести совершенно ясный месседж для Кремля… Салливан обещал России в случае ядерного удара по Украине катастрофические последствия, а Блинкен – ужасающие", — напомнил Пионтковский.

Политолог также подчеркнул, что каким бы сумасшедшим ни был Владимир Путин, он хочет жить и очень любит жизнь.

"Но он не шахид, он очень любит жизнь. С какой сумасшедшей паранойей он берег себя во время пандемии. Макрона кал заставлял сдавать перед встречей. Все эти длинные столы и недельные карантины для депутатов... Он очень любит себя и ценит", — подчеркнул эксперт.

И третья причина, почему этого не произойдет – у него нет на столе кнопки, на которую он нажмет. Ядерное стратегическое оружие сложнее применить, чем тактическое. Для этого нужна целая серия команд.

"Они все находятся на складах. Все эти передвижения наблюдаются американской разведкой, а их надо доставить. В это будут привлечены два десятка офицеров, и они все должны быть безумными", — резюмировал Пионтковский.

Ядерные угрозы и шантаж России

Российский президент Владимир Путин продолжает шантажировать Украину и ее союзников ядерным оружием. Однако подготовка ядерного удара сложна и многоэтапна, и вряд ли ее удастся скрыть от западных разведок.

Так, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что Владимир Путин не сможет подготовить ядерный удар врасплох, чтобы об этом не узнали на Западе. По его словам, "как только в Кремле на совещании поднимут вопрос о применении ядерного оружия, западная разведка уже будет об этом знать".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, состояние ядерного оружия у России достаточно сомнительное.

Бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также утопят Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие в Украине. США серьезно воспринимают угрозы Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения нет.

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