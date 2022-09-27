Пионтковский назвал условие падения пропагандистской машины Кремля

Политолог объяснил, что нужно для того, чтобы россияне начали задумываться о войне в Украине.
Для того чтобы граждане Российской Федерации начали задумываться о войне в Украине, достаточно освободит Херсон. Для этого нужно ликвидировать находящуюся там российскую группировку.
Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет 24 канал.
"Ей можно просто дать возможность перейти на левый берег или сдаться в плен. Речь идет о 10 тысячах, но, между прочим, отборных. Ведь все оставшиеся сливки российской военной машины сейчас сосредоточены на правом берегу Днепра", – сказал он.
Он напомнил, что Путин категорически отказал этим войскам в праве переправиться на левый берег, на чем настаивали их непосредственные командиры.
"Рухнет все. Вся фейковая машина, вся эта псевдодержава путинская держится сейчас на нити. И освобождение Херсона эту ниточку перережет", — считает Пионтковский.
Политолог также говорит, что объявленная Путиным мобилизация не приведет к масштабным антивоенным акциям.
"Пропагандисты пытаются снимать какие-то ролики, давать социальную рекламу. Они, в частности, пытаются успокоить, что в армию заберут не всех. А утверждают, что заберут всего 300 тысяч, а, например, студенты под мобилизацию не попадут. То есть быдло уйдет, крестьяне уйдут. А нас не возьмут, не бойтесь", — резюмировал он.
Напомним, Пионтковский сравнил Путина с Гитлером.
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