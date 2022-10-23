Пионтковский объяснил, почему Путин изменил стратегию и теперь уничтожает критическую инфраструктуру Украины

Президент России Владимир Путин после предупреждения США о последствиях применения ядерного оружия выработал иную стратегию войны против Украины.

Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский на телеканале "Эспрессо".

"Москва выработала другую стратегию после того, как были высказаны предупреждения высшим руководством США лично Путину, что в случае использования в Украине ядерного оружия он будет убит, и Россию ждут тяжелые последствия. Подробности расшифровали отставные генералы Петреус и Годжес – в течение получаса будет уничтожен Черноморский флот с его прибрежными базами, а затем, если этого будет недостаточно, конвенционные силы НАТО вступают в прямые боевые действия с российскими вооруженными силами", — пояснил Пионтковский.

По словам политолога, российское руководство заявило, что ядерная война невозможна, потому они решили уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

"В РФ сделали такой вывод: ядерная война нам и не нужна, мы уничтожим украинскую инфраструктуру. Загоним ее в 18 век, конвенционным оружием уничтожим энергетическую инфраструктуру, топливно-энергетический комплекс, железнодорожные пути и так далее. И эту стратегию они начали воплощать, и олицетворяют уже вторую неделю", — резюмировал эксперт.

Ядерный террор Путина

Президент РФ Владимир Путин угрожает применить ядерное оружие против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что применение Путиным ядерного оружия возможно только в теории, а на практике это практически нереально.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир разрешает России продолжать свой ядерный шантаж в войне против Украины. Иностранные лидеры должны дать Путину понять, что РФ получит аналогичный ответ на применение ядерного оружия.

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