Пионтковский объяснил, почему Путин так отчаянно хочет переговоров

Пионтковский объяснил, почему именно сейчас Путину нужны переговоры и пауза в войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин отчаянно хочет перемирия и переговоров, поскольку сейчас ситуация разворачивается вовсе не в его пользу.

Об этом рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, пишет 24 канал.

Как отмечает Пионтковский, сейчас Путин всячески пытается достичь перемирия, чтобы заморозить ситуацию. Ему нужно как-то прекратить наступление ВСУ и поток оружия в Украину.

"Сейчас он отчаянно хочет перемирия и прекращения огня, чтобы сохранить себе жизнь. Ему нужно остановить наступление украинской армии, прекратить снабжение оружием", — отметил Пионтковский.

Пионтковский отмечает, что Украина "побила" карту Путина по уничтожению энергосистемы, поскольку международные партнеры реагируют на этот террор Владимира Путина.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основой для переговоров Путина с президентом США Джо Байденом должно стать якобы "желание США прислушаться к обеспокоенности России в отношении гарантий безопасности" и "вернуться к состоянию на декабрь-январь".

Переговоры РФ и Украины

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Владимир Путин.

Владимир Путин предложил переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил президент африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, посетивший в октябре Москву и Киев, чтобы передать соответствующий месседж Кремля.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией и заверил, что на сегодняшний день о потере новых территорий Украины речь не идет.

31 октября во время выступления в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей". Путин также посетовал, что украинские власти не хотят с ним говорить.

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