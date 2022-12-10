Пионтковский объяснил, согласится ли Иран предоставить России баллистические ракеты

В настоящее время власти Ирана не заинтересованы в передаче России баллистических ракет для войны против Украины.

Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу".

Так, он отметил, что на Иран давит не только Запад. Есть давление от неожиданного союза трех государств: Израиля, Турции и Азербайджана.

"Эрдоган явно хочет перед своими судьбоносными выборами лозунг "Один народ – две страны" превратить в "Один народ – три страны", вернув в родную гавань иранский Азербайджан", – отметил он.

Пионтковский также напомнил, что через несколько дней в Израиле пост премьера занимает господин Беньямин Нетаньяху. Его политическая цель в жизни – покончить с ядерной угрозой Израилю со стороны Ирана.

Поддержка Ираном России в войне против Украины

По данным британской разведки, поддержка Ираном российских военных, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы. Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.

Оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136" в ночь на 10 декабря. Россияне выпустили дроны по южным областям Украины. Было попадание в объекты энергетики.

США утверждают, что Россия предоставляет Ирану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки в обмен на иранское оружие для ведения войны в Украине.

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