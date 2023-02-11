Пионтковский описал два сценария событий на фронте: наступление России и оружие победы

Оппозиционер не исключает, что в мае-июне может начаться решающее наступление украинской армии.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский описал два возможных сценария развития войны в Украине и оба предполагают поражение России.

Об этом Пионтковский рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

При первом сценарии Украина может до мая получить все необходимое оружие и технику и в июне устроить свое решающее контрнаступление.

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"Я вижу два базовых сценария. Первый и основной – это огромный пакет помощи, оружие победы. То, что уже передано и передается – танковая армада, самолеты, дальнобойные ракеты, включая Storm Shadow. Я считаю главным не столько танки, сколько новые ракеты, которые расширяют радиус действия HIMARS с 80 до 160 километров. В полной мере это будет где-то к началу мая. К этому времени создадутся учебно-методические условия", — считает оппозиционер.

"Май и июнь – это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", – добавил Пионтковский.

Что касается второго сценария развития событий на фронте, то в его контексте публицист обратил внимание на информацию от разведки США о том, что "Путин готовит безумное наступление именно в ближайшие дни, чтобы использовать окно возможностей до украинского наступления". Оппозиционер убежден, что наступление РФ обречено на поражение.

"Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Труппы заключенных россиян закончились, сейчас будут трупы мобилизованных. Это наступление закончится либо ничем и продолжит ситуацию неопределенности до мая, либо закончится огромным поражением России", – прогнозирует Пионтковский.

По его мнению, это поражение станет триггером к политическим изменениям "внутри бункера". Тогда российские генералы займут такую позицию, в которой будут упрекать президента Владимира Путина: "Мы вас предупреждали, Владимир Владимирович, и вот к чему это привело".

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил 11 февраля, что Россия уже начала свое большое наступление, с которым у оккупантов уже возникли проблемы. По словам Данилова, это не то наступление, на которое рассчитывал агрессор.

Накануне экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украина смогла бы устроить успешное наступление, что привело бы к поражению Кремля, если бы США передавали всю необходимую для этого военную технику и вооружение. Речь идет о танках, истребителях F-16 и ракетах с дальностью до 300 км.

В то же время и экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес оценил, что у Украины есть шанс победить в течение 2023 года, если она получит боевую авиацию.

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