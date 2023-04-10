Пионтковский потроил Россию из-за предстоящего контрнаступления ВСУ: "Опять будут защищать народ Донбасса"

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский потролил Путина и оккупационную армию, воюющих против Украины, чтобы "защитить народ Донбасса".

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

Публицист вспомнил, как накануне полномасштабной войны России против Украины, пропагандисты рассказывали, что по нашему государству нужно нанести "превентивный удар", чтобы защитить вымышленный "народ Донбасса". Он убежден, что уже совсем скоро при контрнаступлении ВСУ пропаганда РФ вернет старые методички.

"С одной стороны они рассказывали до войны, что защищают Донбасс, а с другой — уже более года объясняют свои неудачи тем, что "проклятые украинцы" построили фортификационные сооружения. А основная крепость еще впереди — Краматорск и Славянск, к которым Россия еще не дошла и вряд ли дойдет", – заявил российский публицист.

Пионтковский считает, что у россиян истерика из-за предстоящего контрнаступления и пропаганды уже даже придумала термин для этого "локальный успех".

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека — президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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