Пионтковский рассказал, чем закончится для Путина мобилизация в РФ: будет то же, что в 1917 году

Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что мобилизация в России плохо закончится для Путина. Мобилизированные, которым удастся выжить на войне, могут поднять вооруженное восстание, как это было в царской России.

Об этом он сказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

"Путин одним росчерком пера создал протестную массу из 25 миллионов революционеров. Когда те "мобики", которые чудом выживут и вернутся с этой войны и еще со своими автоматами — это будет то же, что в 1917 году. Тогда царь отправил 17 миллионов мобилизованных крестьян и они вернулись с этими винтовками в Петроград и такое сделали, что мы все 105 лет до сих пор чувствуем. Представляете, что устроят эти "мобики", которые вернутся с проигранной войны. Путин уничтожает собственный режим, Россию. Каждый день проходят облавы на беспризорных, их уже зачистили и мобилизовали. Военные эксперты говорят, что такие военные не усилят российскую армию, а наоборот — сделают еще хуже. Потому что эти люди злые, что с ними так поступили, потом их привезут на фронт и пополнят воюющие подразделения", — считает российский публицист.

Андрей Пионтковский считает, что сейчас идет первая фаза гражданской войны в РФ. Кремлевские чиновники стали искать виновных в проигрыше на войне.

"Сейчас идет первая стадия гражданской войны в РФ. Мы видим, что происходит. Такие, как Кадыров и Пригожин, требуют расстрелять министра обороны РФ и руководителя генштаба РФ. Путин это все позволяет и повышает Кадырова. Идет борьба между элитными группировками. У РФ нет "партии мира и партии войны". Есть партии негодяев и военных преступников, которые сейчас борются за то, кого обвинить в поражении. Они ненавидят Украину и с радостью ее уничтожили. Но у них есть более важная проблема — как сохранить власть и собственность в стране, которая проиграет. Для этого нужно найти виновника", — сказал публицист.

Мобилизация в России: что известно

Российский диктатор Владимир Путин после незаконной попытки аннексии украинских территорий объявил о "частичной" мобилизации в РФ. По разным данным, в России планируют мобилизовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Российские мобилизованные сетуют на плохое снаряжение и старое оружие. Также у оккупационной армии есть проблемы из-за межэтнических конфликтов. Как стало известно, в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир кафиров назвал Аллаха трусом.

Издание Guardian сообщило, что среди мобилизованных в России уже есть первые погибшие. Оккупантов ликвидировали или на фронте, а некоторые даже не доехали на войну.

Также в России стали массово поджигать военные комиссариаты.

Читайте также: