Пионтковский рассказал, что станет поворотной точкой в войне и "обвалом" для России

Успешное наступление Вооруженных сил Украины на Мелитополь Запорожской области может привести к "обвалу" российской армии и всей политической системы.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

На вопрос, какое событие может стать "поворотной точкой", свидетельствующей о переломе в войне, эксперт ответил:

"Поворотной точкой будет, когда человек, заявивший, что он стоит в 84 км от Мелитополя, пройдет эти 84 км. Это будет обвалом и российской военной машины, и ее политической системы. Но для этого нужно решение или Вашингтона, или Лондона о предоставлении того набора вооружений, который этото человек запросил".

По словам Пионтковского, "за Лондоном и Вашингтоном, а затем и за Мелитополем, мы должны очень внимательно следить".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Залужный также рассказал, что ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя, чтобы контролировать админграницу Крыма.

"Мелитополь обеспечил бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора, оттуда мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку — теми же HIMARS и т. д. и так далее", - сказал он.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ в Запорожском направлении как одну из приоритетных.

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