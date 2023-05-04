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Пионтковский рассказал, как в Кремле будут объяснять победу Украины: "Есть два варианта"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
2 мин
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Пионтковский рассказал, как в Кремле будут объяснять победу Украины: "Есть два варианта"

Пионтковский объяснил, как Кремль объяснит свое поражение в войне. / Фото: peugeot.ua

Пинтковский считает, что ВСУ выйдут на границы 1991 года.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что РФ все же проигрывает в войне против Украины, а наше государство восстановит границы по состоянию на 1991 год.

Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Пионтковский подчеркнул, что у России будет два объяснения своего поражения.

"Первая — мол они боролись со "всем НАТО", 50 странами, которые заседали на  "Рамштайне". Вторая — нас предала продажная элита, генштаб и олигархи из Рублевки. И этот тезис Пригожин повторяет каждый день. И здесь интересно, а где Путин? Его имени пока не упоминают", — заметил Пионтковский.

Российский публицист считает, что "маркером украинской победы станет уничтожение Крымского моста и оцепление российской группировки войск в Крыму".

"После этого будут серьезные изменения в бункере. Путина лишат власти", – считает Пионтковский.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, длительное время живущий в Вашингтоне, считает, что российскому президенту Владимиру Путину нужна продолжительная позиционная война в Украине, чтобы сохранить свое место в Кремле.

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Дата публикации
Просмотры
819
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