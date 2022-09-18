Пионтковский рассказал, при каких условиях начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной

Мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся после вывода оккупационных войск на границы 23 февраля 2022 года.

После этого начнутся мирные переговоры о возвращении Украине частей Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freeдом.

"Возвращение Крыма дипломатическим путем — это позиция, которая консолидирована с Западом. Сейчас понятно, что переговоры с РФ могут начаться после вывода российских войск на линию 23 февраля. А затем будут продолжаться обсуждения по восстановлению территориальной целостности Украины в границах 1991 года", — сказал Пионтковский.

Напомним, террорист Гиркин предсказывает Путину судьбу Гуссейна и Каддафи.

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