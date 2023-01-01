Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пионтковский спрогнозировал время большого наступления ВСУ, которое решит исход войны

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
536
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пионтковский спрогнозировал время большого наступления ВСУ, которое решит исход войны

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Линия Мелитополь-Бердянск перспективна для создания огромного котла, в который попадет оккупационная армия.

Большое наступление Сил обороны Украины может начаться после промерзания почвы — в январе-феврале. В настоящее время украинские войска владеют инициативой в боевых действиях, а в обороне российских оккупантов существует слабое место.

Такой прогноз сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, наступательные действия и ключевые бои состоятся до марта 2023 года, когда начнется оттепель, которая значительно усложнит передвижение тяжелой техники.

"Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла. Получив тот набор вооружения, который сформировал Залужный, у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность реализовать это наступление, которое решит исход войны", – заявил Пионтковский.

Напомним, украинские войска могут готовиться к четвертому контрнаступлению – на этот раз на Запорожском направлении.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
536
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация