Пионтковский спрогнозировал время большого наступления ВСУ, которое решит исход войны

Линия Мелитополь-Бердянск перспективна для создания огромного котла, в который попадет оккупационная армия.

Большое наступление Сил обороны Украины может начаться после промерзания почвы — в январе-феврале. В настоящее время украинские войска владеют инициативой в боевых действиях, а в обороне российских оккупантов существует слабое место.

Такой прогноз сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, наступательные действия и ключевые бои состоятся до марта 2023 года, когда начнется оттепель, которая значительно усложнит передвижение тяжелой техники.

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"Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла. Получив тот набор вооружения, который сформировал Залужный, у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность реализовать это наступление, которое решит исход войны", – заявил Пионтковский.

Напомним, украинские войска могут готовиться к четвертому контрнаступлению – на этот раз на Запорожском направлении.

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