Пионтковский заявил, что Россия терпит поражение в войне: кто будет виноват – фюрер или генералы

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в поражении в войне против Украины президент РФ Владимир Путин обвинит генералов. Вероятно, российский диктатор уже осознал неизбежность поражения.

Об этом Пионтковский рассказал в интервью "УНИАНу".

"Россия терпит поражение. Она уже потерпела колоссальное позорное поражение. Если за оставшийся месяц украинцы успеют освободить Херсон, это будет полная катастрофа для российского государства и власти", — прогнозирует публицист.

Также читайте Путин только за 2 недели допустил сразу 5 смертоносных ошибок — Пионтковский

По его мнению, в поисках заранее виновных в поражении Путин развернул целую кампанию для очернения своих генералов.

"Кто виноват: фюрер или генералы? Фюрер развернул кампанию, очерняет генералов. Этот призыв к ним сдать оружие и перейти на сторону, добрав тот момент, когда им грозит ужасная расправа. То же самое, что Сталин сделал с генералом Павловым после поражения в 41-ом году", – сказал Пионтковский.

Он также прокомментировал последствия мобилизации в РФ, назвав ее взрывом социальной катастрофы. За это готовится массовая расправа над генералами.

Катастрофа с мобилизацией

"Решение о мобилизации – это социальная катастрофа, и она уже разразилась. Объявлено было, что 300 тысяч (планируют призвать – ред.), а оказалось, что планируют призвать миллион. Так нет ничего: ни носков, ни ботинок, ни обмундирования, ни вооружения – все разворовано. В этой ситуации пропаганда подводит вопрос "Великого Путина подвели генералы". Готовится массовая расправа над генералами. Им нужно решать: либо их будут пытать и убивать, либо…" – объяснил оппозиционер.

Он подчеркнул – "страшную бойню Путин готовит для своих генералов".

"Может, уже даже осознав неизбежность поражения. Вот эта катастрофа должна быть объяснена кем-то. Делать самоубийство, как Царь Николай I после сдачи Севастополя, он не будет", — считает Пионтковский.

Почему не увольняют Шойгу

Он также объяснил, почему сейчас не увольняют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и генералов.

Также читайте В РФ уже начали искать замену Путину: эксперт назвал главных кандидатов на президентское кресло

"Потому что уволишь сейчас, назначишь новых, а через две недели украинцы возьмут Херсон. Они специально разворачивают эту кампанию обвинения генералов. Когда эта катастрофа будет ясна, они во всем обвинят генералов", – прогнозирует публицист.

Он отметил, что с такими настроениями очень тяжело вести войну.

После войны "мобики" захотят расправы

Пионтковский также полагает, что мобилизованные россияне, которые выживут после войны, захотят совершить расправу над пославшими их на фронт.

"На фронт они гонят рабоче-крестьянских "мобиков". Это создаст им страшную проблему после войны. Половину этих "мобиков" убьют, половина как-то выживет, и они со своими автоматами вернутся в российские города. Вы представляете, что они там устроят"? То же самое, что российские солдаты в Петрограде в 17-ом году, брошенные на фронт и желающие разобраться с теми, кто их послал. Колоссальное количество проблем Путин запустил", – рассказал публицист.

Разногласия в Кремле и замена Путину

Заметим, что в России растет недовольство действиями Путина, поэтому в Кремле ему ищут замену. В этом контексте проходят закулисные переговоры с Западом. Об этом заявил украинский дипломат, глава МИД 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

По данным американской разведки, среди ближайшего окружения Путина нашлось лицо, в последние недели выразившее несогласие непосредственно диктатору относительно его ведения войны в Украине.

Специалисты американского Института изучения войны предполагают, что на сегодняшний день в Кремле могут существовать две фракции: одна стремится продолжать войну, другая хочет переговоров с Западом. Это изрядно подрывает видимость стабильности путинского режима.

Россию полностью изолируют: инсайды Пражского саммита в ТСН

Читайте также: