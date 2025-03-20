Пирамида МММ в закупках мин: Минобороны планирует снова заключить контракт со скандальным производителем

Министерство обороны Украины планирует заказать у скандального производителя еще несколько сот тысяч мин.

Об этом сообщила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко на своей странице Facebook.

"Это пирамида МММ в закупках мин. Иначе не назовешь", — отметила корреспондентка.

В прошлом году в феврале АОЗ заключило контракт на изготовление 500 000 мин калибра 120 мм с государственным заводом. Известно, что до этого ни один украинский производитель до этого не мог выполнить такой заказ.

"Первые поставки идут в сентябре. И все ничего. Только первое — количество мин меньше законтрактованного и уже проплаченного. И потом, в ноябре "мина взрывается в тылу" скандалом о некачественных БК, которые летят на головы наших минометчиков, а не оккупантов", — говорится в сообщении.

Скандал, связанный с качеством мин, набирает мощный размах. Как отметила Кириенко, журналистов вызвали на официальную встречу в Минстратегпром, чтобы объяснить, что ситуация не такая катастрофическая, как кажется. Однако, вместо улучшения, бракованные мины отзывают с фронта, а на их место ничего не присылают.

"И это тогда, когда битва за Покровск и горячо под Торецком. Рекламации по качеству сыплются кучами. Я знаю о 8 документах.

Между тем завод, который взял на себя обязательства поставить до конца года 500 штук, поставляет только 170 тысяч", — добавила корреспондентка.

В то же время АОЗ продлили срок действия контракта до 2025 года, чтобы завод избежал штрафов за невыполнение. И теперь они снова планируют заказать того же производителя еще несколько сотен тысяч мин.

"Не надо сейчас очень надеяться на мирные переговоры, которые должны "уже завтра" закончить войну. Она продолжается. Мы видим Курщину. Кураховщину. Торецк. И там надо снаряды и мины. Качественные и в больших количествах. А не так, чтобы на фронт ехало не БГ. Давайте ставить реальные задачи производителям. И не тратить деньги, которые можно перепрофилировать в другие направления в трубу неизвестности", — говорится в сообщении.

Напомним, страна НАТО разместит противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью.

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