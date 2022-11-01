Пиротехники в Донецкой области находят сотни взрывоопасных предметов, которые оставили оккупанты

Украинские пиротехники продолжают выявлять и уничтожать взрывоопасные предметы на территории Донецкой области.

Пиротехники Украины находят и уничтожают в Донецкой области сотни взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как отмечается, на территории Донецкой области работают 14 пиротехнических отделений. За прошедшие сутки пиротехники осуществили 30 привлечений на территории Краматорского и Покровского районов.

"В ходе работ выявлено 313 единиц ВНП, обследовано на наличие взрывоопасных предметов 14 га территории, из них силами и средствами ГСЧС выявлено 211 единиц ВНП, обследовано на наличие ВНП 9,25 га территории", — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что в начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов.

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