Украинские военные в Курской области успешно уничтожают вооружение Северной Кореи посредством реактивных систем залпового огня Himars. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.

Об этом сообщил военный аналитик Дэвид Акс в комментарии Forbes.

Сначала дрон ВСУ обнаружил три единицы техники, которые были в укрытии за деревьями. Их координаты были переданы соседней батарее, на вооружении которой, очевидно, были системы Himars. Бойцы ВСУ выпустили хотя бы одну ракету M30, которая разорвалась над линией деревьев и разбрасывала сотни суббоеприпасов.

КНДР передала России сотни единиц техники. Речь идет не только о гаубицах, но и противотанковых ракетных машинах, ракетных установках и средствах ПВО. К этой операции защитники уже вывели из строя одну из M1989 и несколько противотанковых пусковых установок Bulsae-4.

"Курская область стала пирровой победой для россиян и северокорейцев. Они понесли потенциально десятки тысяч потерь и потеряли сотни единиц техники, оттесняя украинцев. Украинские потери были легче, хотя вряд ли и они были легкими", — подчеркнул Дэвид Акс.

По его словам, в Северной Корее все еще есть большие резервы войск и техники. Пока ничто не свидетельствует о том, что поддержка Пхеньяном усилий Москвы ослабевает, чего нельзя сказать об американской помощи Украине.

Как сообщалось, ночью против 20 марта ВСУ мощно ударили по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области. Отмечается, в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

Читайте также: