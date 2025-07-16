"Пирровыепобеды": Сикорский сказал, сколько лет понадобится России, чтобы захватить Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о неэффективности действий российской армии на поле боя в Украине. По его словам, нынешние темпы продвижения оккупационных войск свидетельствуют, что для полного захвата Украины понадобится очень много времени. Заявление Сикорского прозвучало во время выступления в Люблине на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Люблинского треугольника, в который входят Украина, Польша и Литва.

Об этом сообщает Укринформ.

Сикорский отметил значительные потери агрессора, подчеркнув, что цена территориальных достижений неоправданно высока.

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«Украина не проигрывает. Она победила на море, в воздухе "глаз за глаз", а на суше победы России пирровы: в зависимости от месяца - 100-300 убитых солдат на 1 кв. км [захваченных территорий – ред.]. В таком темпе России понадобится 70 лет, чтобы захватить всю Украину. Она должна посчитать, чего это ей обойдется», — подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД также отметил, что, несмотря на заявления Кремля о якобы готовности к переговорам, именно Киев уже давно выразил желание к немедленному прекращению огня. Сикорский подчеркнул, что скорое завершение конфликта возможно, но только при условии приказа одного человека.

«Эта война может завершиться через пять минут: когда Путин отдаст приказ российским войскам отступить. Я считаю, что длительный мир возможен при устранении первопричин войны, а ими являются фашистская идеология России и империализм. Необходима дерадикализация власти и российского общества», – констатировал Радослав Сикорский.

Напомним, вналитик назвал ключевые сценарии событий в Украине в ближайшие два месяца , заявил Селезнев.

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