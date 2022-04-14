Писала о войне в Украине: в России многодетной матери грозит 7 лет тюрьмы (фото)

Писала о войне в Украине: в России многодетной матери грозит 7 лет тюрьмы (фото)

Россиянка выступала против войны в Украине.

В Новгородской области на многодетную мать завели уголовное дело из-за комментариев в социальной сети "ВКонтакте". Она выступала против войны России против Украины.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

33-летняя Ирина Дмитриева – адвокат из поселка "Маленькая деревня", мать четырех детей. В прошлом году женщина вышла на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в районном центре, ее сразу задержали и дали 20 часов исправительных работ.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – призывы к терроризму. Женщина якобы писала комментарии в группах, где "оправдывала терроризм" и призвала "уничтожать чиновников".

Россиянка выступала против войны в Украине. Сообщается, что она якобы предлагала забрасывать военкоматы коктейлями Молотова и начать массовые беспорядки.

Дмитриевой грозит до семи лет колонии.

Напомним, в четверг, 14 апреля, в России сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области.

Наталья Мосейчук об угрозах и уголовном деле в РФ против себя

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