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Писатель и журналист Асеев рассказал о своем состоянии после ранения на фронте

Писатель и журналист Асеев рассказал о своем состоянии после ранения на фронте

Украинский писатель, военный Станислав Асеев получил ранения на фронте/Фото: страница Асеева в соцсети Х

Детали о том, при каких именно обстоятельствах получил ранение на фронте и какая ситуация на направлении, где он воевал, Асеев пока не раскрывает

Журналист и писатель, экс-узник боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев получил ранение на фронте и чуть не погиб.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Уважаемые друзья, спасибо за поддержку, со мной уже все хорошо, я – в госпитале, контузия", – сообщил Асеев.

Относительно комментариев о ситуации на его направлении фронта писатель посоветовал обращаться к уполномоченным лицам подразделений, потому что деталей разглашать он не имеет права.

Станислав Асеев в госпитале после ранения / © Станислав Асеев/Facebook
Станислав Асеев в госпитале после ранения / Фото: Станислав Асеев/Facebook

Напомним, что сегодня, 1 мая, Станислав Асеев сообщил, что получил ранения на фронте и "по всем законам физики и вероятности должен умереть".

Ранее Асеев откровенно рассказал о "факапах" ВЛК. В частности, как в учебном центре встретил мобилизованного бездомного, у которого ноги "буквально гнили и сочились". По словам писателя, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне пригодного.

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