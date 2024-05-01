Писатель и журналист Асеев рассказал о своем состоянии после ранения на фронте

Детали о том, при каких именно обстоятельствах получил ранение на фронте и какая ситуация на направлении, где он воевал, Асеев пока не раскрывает

Журналист и писатель, экс-узник боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев получил ранение на фронте и чуть не погиб.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Уважаемые друзья, спасибо за поддержку, со мной уже все хорошо, я – в госпитале, контузия", – сообщил Асеев.

Относительно комментариев о ситуации на его направлении фронта писатель посоветовал обращаться к уполномоченным лицам подразделений, потому что деталей разглашать он не имеет права.