Пишут письма и боятся санкций: Россия просит Бразилию поддержки у МВФ и G20

Пишут письма и боятся санкций: Россия просит Бразилию поддержки у МВФ и G20

Россия добивается противостояния санкциям Запада, введенным из-за вторжения в Украину.

Россия обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Письмо, в котором не упоминается война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России 13 апреля. Письмо располагает Reuters.

Как известно, Россия переживает сложный период экономической и финансовой турбулентности, вызванной санкциями, введенными США и их союзниками.

Отмечается, что Силуанов написал министру экономики Паулу Гедесу с просьбой о "поддержке для предотвращения политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых учреждениях и многосторонних форумах".

“За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке, чтобы ограничить или даже исключить Россию из процесса принятия решений. Как известно, Россия переживает сложный период экономической и финансовой турбулентности, вызванной санкциями, введенными в США и их союзниками”, – написал Силуанов.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь Министерства экономики Бразилии по международным экономическим делам отметил, что Бразилия хочет, чтобы Россия оставалась частью дискуссий в многосторонних организациях.

По словам Силуанова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции заблокированы, среди них – с ее партнерами по развивающимся экономикам.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Карлос Франко заявил, что Бразилия выступает против исключения России из G20, к которому стремятся Соединенные Штаты.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает "выборочный дефолт". Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неотвратимым”.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт в 1998 году, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и резкий рост цен.

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